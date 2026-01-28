Автопарк пассажирских автобусов Прикамья помолодел

Напомним, в 2025 году в рамках программы обновления парка была произведена массовая замена старых транспортных единиц новыми автобусами. Так, город Березники получил 18 больших автобусов, а Чайковский — шесть средних классов. Дополнительно 98 пятилетних автобусов, эксплуатировавшихся ранее в Перми и на межмуниципальных рейсах, были переданы другим городам и районам Прикамья, включая Соликамск, Кунгур, Кудымкар, Осинский и Бардымский округа.