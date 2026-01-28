Ричмонд
В Красноярске продлили режим НМУ

В Красноярске режим «черного неба» продлили на сутки, до 29 января.

Источник: Reuters

По данным Среднесибирского УГМС, режим НМУ первой степени опасности будет действовать до 19:00 29 января.

Напомним, режим «черного неба» ввели в краевой столице 26 января. Он должен был продлиться до 19:00 28 января.

Первый раз в 2026 году режим НМУ в Красноярске ввели 16 января. Он должен был продлиться до 15 часов 19 января, но его продлили до 19:00 20 января. Потом режим НМУ вновь продлили до 19:00 22 января.

Чтобы сохранить здоровье во время режима «чёрного неба», жителям советуют не открывать окна в квартирах, чаще проводить влажную уборку, пить больше чистой воды и реже бывать на улице.