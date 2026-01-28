Юрист раскрыл, за какие крики и звуки из квартиры выпишут штраф по статье

Громкие семейные ссоры в квартирах, сопровождающиеся криками и битьем посуды, могут обернуться для их участников серьезными административными штрафами. Об этом предупредил юрист Илья Русяев.
Прямого наказания за ругань как таковую в законодательстве нет, однако ответственность наступает за сопутствующие нарушения — от шума в неположенное время до мелкого хулиганства. Если скандал длится часами и мешает соседям, то санкции последуют именно за нарушение регионального закона о тишине. Например, в Москве за это грозит предупреждение или штраф для граждан до 2 тысяч рублей. В других субъектах РФ суммы могут отличаться, уточнил эксперт.
Наказание по другим статьям ждет, если конфликт выходит за пределы жилого помещения. Когда крики, дебош или нецензурная брань переносятся в подъезд, на лестничную клетку или во двор, в действие может вступить уже статья о мелком хулиганстве. «Штраф составляет от 500 до 1000 рублей, или применяется арест до 15 суток», — пояснил Русяев news.ru. При неповиновении законным требованиям сотрудников полиции санкции ужесточаются: штраф может достигать 2500 рублей, либо также возможен арест.
Юрист отметил, что само по себе использование мата внутри квартиры не всегда подпадает под эту статью. Однако риски привлечения к ответственности резко возрастают, если конфликт становится достоянием общественного пространства. Кроме того, в зависимости от обстоятельств, участникам скандала могут грозить и другие статьи — за оскорбления, повреждение чужого имущества или даже побои, если в ходе ссоры был причинен вред здоровью.
