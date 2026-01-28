Юрист раскрыл, за какие крики и звуки из квартиры выпишут штраф по статье

Прямого наказания за ругань как таковую в законодательстве нет, однако ответственность наступает за сопутствующие нарушения — от шума в неположенное время до мелкого хулиганства. Если скандал длится часами и мешает соседям, то санкции последуют именно за нарушение регионального закона о тишине. Например, в Москве за это грозит предупреждение или штраф для граждан до 2 тысяч рублей. В других субъектах РФ суммы могут отличаться, уточнил эксперт.