Поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются до пяти часов

С полуночи в Краснодарском крае на срок от полутора до пяти с половиной часов были задержаны семь поездов, направляющихся в Крым. Среди них составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Адлера и Тюмени. Обратные поезда, следующие из Крыма, также задерживаются в пути.