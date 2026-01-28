Ричмонд
Поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются до пяти часов

Из-за остановки движения на Крымском мосту пассажирские поезда, следующие через Ростов, задерживаются до пяти часов.

Источник: Комсомольская правда

Северо-Кавказская железная дорога в своем телеграм-канале сообщила о задержках пассажирских поездов, следующих через Ростовскую область. Причиной стала приостановка движения по Крымскому мосту в ночь на 28 января.

С полуночи в Краснодарском крае на срок от полутора до пяти с половиной часов были задержаны семь поездов, направляющихся в Крым. Среди них составы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Адлера и Тюмени. Обратные поезда, следующие из Крыма, также задерживаются в пути.

По данным СКЖД, пассажиров поездов, задержка которых превышает 4 часа, будут обеспечивать бутилированной водой и питанием.

