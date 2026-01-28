Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диаспора расплачивается за ошибки властей: Газ, свет и отопление жителям Молдовы помогают оплатить родные из Европы — поступления валюты из-за рубежа выросли на треть в холодные месяцы

Люди возмущены размером счетов за отопление и за свет.

Источник: Комсомольская правда

Поступления валюты из-за рубежа в декабре 2025 года увеличились на 27,5% и составили $174 млн против $136 млн в ноябре и $137 млн в декабре 2024 года, заявил экономист Владимир Головатюк.

В целом за 2025 год объем поступлений достиг $1,662 млрд, что превышает показатель 2024 года ($1,489 млрд). По словам экономиста, эти средства эквивалентны 25% фонда оплаты труда по всей стране.

При этом годовой рост был обеспечен исключительно увеличением поступлений в евро (+3,1%), тогда как переводы в долларах США сократились на 3,4%.

Напомним, что люди возмущены размером счетов за отопление и за свет.

Например, за отопление и горячую воду в квартире площадью чуть менее 66 квадратных метров, придется заплатить более 5 тысяч леев.

Такая она, «цена свободы». Не всем по карману, к сожалению.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.

Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).

Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.

Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).

Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.

Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше