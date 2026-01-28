Диаспора расплачивается за ошибки властей: Газ, свет и отопление жителям Молдовы помогают оплатить родные из Европы — поступления валюты из-за рубежа выросли на треть в холодные месяцы

Поступления валюты из-за рубежа в декабре 2025 года увеличились на 27,5% и составили $174 млн против $136 млн в ноябре и $137 млн в декабре 2024 года, заявил экономист Владимир Головатюк.
В целом за 2025 год объем поступлений достиг $1,662 млрд, что превышает показатель 2024 года ($1,489 млрд). По словам экономиста, эти средства эквивалентны 25% фонда оплаты труда по всей стране.
При этом годовой рост был обеспечен исключительно увеличением поступлений в евро (+3,1%), тогда как переводы в долларах США сократились на 3,4%.
Напомним, что люди возмущены размером счетов за отопление и за свет.
Например, за отопление и горячую воду в квартире площадью чуть менее 66 квадратных метров, придется заплатить более 5 тысяч леев.
Такая она, «цена свободы». Не всем по карману, к сожалению.
