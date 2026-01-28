Дочь Домрачевой и Бьорндалена заняла на биатлонном турнире «Снежный снайпер» в Беларуси третье место

Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

В Минске прошли детские биатлонные соревнования «Снежный снайпер», в которых выступила и Ксения Бьорндален — старшая дочь легенд этого вида спорта, сообщает sport5.by.

Дети соревновались в нескольких возрастных группах. В турнире девочек младшей группы выиграла Олеся Ластовская, а третье место, отстав от лидера на 21 секунду, заняла Ксения Бьорндален.

Таким образом, старшая дочь олимпийских чемпионов Дарьи Домрачевой и Оле-Эйнара Бьерндалена отобралась на республиканский турнир, который состоится в феврале в Раубичах.

Напомним, что в биатлонной семье подрастают две девочки, старшая — Ксения — родилась 1 октября 2016 года в Минске. Кстати, Дарья Домрачева рассказывала, что ее дети осваивают норвежский язык. Еще Дарья говорила о своих детях: «Ни минуты покоя».

Ранее мы писали, что Герой Беларуси Дарья Домрачева раскрыла рецепт семейного счастья в браке с Уле-Эйнаром Бьорндаленом.