Белорусам объяснили, нужно ли прогревать автомобиль зимой

О том, почему в обязательном порядке следует прогревать автомобиль зимой, пишет ресурс mlyn.by. Все дело в том, прогрев двигателя в зимние морозы — фактор и заботы о моторе, и важный аспект безопасности водителя и пассажиров.
Современные двигатели состоят из деталей из разных материалов, которые по-разному расширяются при холоде. В ситуации, если сразу дать мотору нагрузку, детали начинают тереться почти «всухую», поскольку масло густое и не распределено. В результате двигатель быстрее изнашивается.
Как понять, что двигатель прогрелся и можно ехать?
Следует дождаться, пока обороты упадут до нормы холостого хода: +30 — 40 градусов.
Помимо пользы для мотора, прогрев исключительно важен для водителя и пассажиров. Нужно направить поток воздуха на лобовое стекло, чтобы убрать обледенение, которое понятным образом снижает обзор и увеличивает риск ДТП.
К слову, для того, чтобы разогреть двигатель достаточно нескольких минут, салон и стекла прогреваются чуть дольше. Но это время — основа безопасности на дороге.
