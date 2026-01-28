Ричмонд
Белорусам объяснили, нужно ли прогревать автомобиль зимой

О том, надо ли прогревать автомобиль зимой, рассказали белорусам.

Источник: Комсомольская правда

О том, почему в обязательном порядке следует прогревать автомобиль зимой, пишет ресурс mlyn.by. Все дело в том, прогрев двигателя в зимние морозы — фактор и заботы о моторе, и важный аспект безопасности водителя и пассажиров.

Современные двигатели состоят из деталей из разных материалов, которые по-разному расширяются при холоде. В ситуации, если сразу дать мотору нагрузку, детали начинают тереться почти «всухую», поскольку масло густое и не распределено. В результате двигатель быстрее изнашивается.

Как понять, что двигатель прогрелся и можно ехать?

Следует дождаться, пока обороты упадут до нормы холостого хода: +30 — 40 градусов.

Помимо пользы для мотора, прогрев исключительно важен для водителя и пассажиров. Нужно направить поток воздуха на лобовое стекло, чтобы убрать обледенение, которое понятным образом снижает обзор и увеличивает риск ДТП.

К слову, для того, чтобы разогреть двигатель достаточно нескольких минут, салон и стекла прогреваются чуть дольше. Но это время — основа безопасности на дороге.

Ранее мы писали о том, что в сразу в трех областях Беларуси из-за обледенения линий электропередачи есть проблемы с электричеством, которые решают почти 20 бригад (читать далее вот тут).