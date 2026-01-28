Суд признал экс-форварда омского «Авангарда» Жеребцова банкротом

Семен является чемпионом МХЛ 2012 года в составе «Омских Ястребов», но увы, переход во взрослый хоккей из молодежного для многих получается очень сложным или не удается вообще. Скажем, внук экс-президента «Авангарда» Анатолия Бардина Игорь Ткачев после чемпионства стал в главной команде администратором, а не игроком. Многие игроки «золотого» состава «ОЯ» через несколько лет после взятия Кубка Харламова в КХЛ серьезно не заиграли, хотя и выступали в ВХЛ.