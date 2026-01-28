Суд признал экс-форварда омского «Авангарда» Жеребцова банкротом

Областной арбитраж признал хоккейного форварда, экс-игрока «Авангарда» Семена Жеребцова банкротом. Решение об этом вынесено 27 января.
Ранее игрок подал в суд заявление о банкротстве сам в декабре 2025 года. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Сумма долгов игрока не известна.
Спортсмен выступал за «Авангард» два сезона подряд — в 2012/2013 и 2013/2014 годах.
Семен является чемпионом МХЛ 2012 года в составе «Омских Ястребов», но увы, переход во взрослый хоккей из молодежного для многих получается очень сложным или не удается вообще. Скажем, внук экс-президента «Авангарда» Анатолия Бардина Игорь Ткачев после чемпионства стал в главной команде администратором, а не игроком. Многие игроки «золотого» состава «ОЯ» через несколько лет после взятия Кубка Харламова в КХЛ серьезно не заиграли, хотя и выступали в ВХЛ.
Что касается Семена, то после августа 2014 года, когда от него отказался «Авангард», он еще в ВХЛ за «Ермак», «Барс», «Нефтяник Альметьевск», «Рязань» и в чемпионате Казахстана — за «Темиртау».
Последней командой, за которую играл форвард, был украинский «Кременчуг», тот в итоге расторг с ним контракт в 2019 году.
Информация о решении суда появилась на портале «Электронное правосудие». Следующим шагом возможна процедура реализации имущества.
