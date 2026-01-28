Ричмонд
В Ростове в Александровке 29 января пройдет отключение воды

В течение суток в Ростове в части Александровки не будет воды.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 29 января, в Ростове в части района Александровка будет временно прекращена подача холодной воды. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

Отключение связано с необходимостью подключения новых водопроводных линий к городской сети. Работы планируется провести с 08:00 29 января до 08:00 30 января.

Водоснабжение будет приостановлено в границах, ограниченных переулком Ударников, улицами Детская, Равенства и Солидарности.

Также стало известно о предстоящем отключении 2 февраля с 08:00 до 17:00 в границах улиц 9-я Линия, Пролетарская, 15-я Линия и Листопадова. Причина аналогичная — переключение абонентов на городскую водопроводную сеть.

