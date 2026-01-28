Один из самых дорогих в ПФО: в Башкирии выросла стоимость необходимого для жизни набора товаров и услуг

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии в минувшем декабре составила 23 746 рублей в расчете на одного человека в месяц. Как сообщает Башстат, это на 0,5% выше, чем в ноябре, когда показатель равнялся 23 617 рублей.
По данным ведомства, в Приволжском федеральном округе средняя стоимость базового набора в тот же период составила 23 075 рублей. Самым дорогим регионом округа стал Пермский край (25 560 рублей), за ним следуют Нижегородская область (24 076 рублей). Башкирия занимает в этом рейтинге третье место. Самый низкий показатель в ПФО зафиксирован в Саратовской области — 21 922 рубля.
Среднероссийская стоимость фиксированного набора в декабре 2025 года была выше и составляла 25 784 рубля.
Фиксированный набор товаров и услуг является условным расчетным показателем, включающий минимально необходимый набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Его стоимость используется как индикатор для оценки уровня жизни и инфляционных процессов в регионе.
