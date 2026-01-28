Один из самых дорогих в ПФО: в Башкирии выросла стоимость необходимого для жизни набора товаров и услуг

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Башкирии в минувшем декабре составила 23 746 рублей в расчете на одного человека в месяц. Как сообщает Башстат, это на 0,5% выше, чем в ноябре, когда показатель равнялся 23 617 рублей.