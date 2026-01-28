Ричмонд
Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС выросла на 12,1 процента

Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС в 2025 году составила 147 тыс рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч в 2025 году и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%, заявил глава ФФОМС Илья Баланин.

В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы он отметил, что ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС.

«За прошлый год среднемесячная заработная плата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей и возросла по сравнению с предыдущим годом на 12,1%», — сказал Баланин.