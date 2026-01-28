Студенты Университетского колледжа агробизнеса пробуют свои силы в конкурсе профмастерства

Колледж агробизнеса будет представлен девятью конкурсантами, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки по таким компетенциям, как бухгалтерский учёт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ветеринария, программные решения для бизнеса, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, социальная работа, хлебопечение, предпринимательство, а также документационное обеспечение управления и архивоведение.