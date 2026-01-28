Студенты Университетского колледжа агробизнеса пробуют свои силы в конкурсе профмастерства

Студенты Университетского колледжа агробизнеса успешно прошли внутренний отбор и допущены к участию в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который будет проходить в Омской области с 16 февраля 2026 года.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и направлен на выявление талантливых студентов, развитие их профессиональных навыков и соответствие требованиям современного рынка труда.
Региональный этап объединит самые востребованные направления: производство и инженерные технологии, сельское хозяйство, строительство, а также социальную сферу.
Колледж агробизнеса будет представлен девятью конкурсантами, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки по таким компетенциям, как бухгалтерский учёт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, ветеринария, программные решения для бизнеса, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, социальная работа, хлебопечение, предпринимательство, а также документационное обеспечение управления и архивоведение.
