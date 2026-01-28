В Таганроге выдали первые талоны на социальное такси в 2026 году

Социальное такси в Таганроге уже несколько лет помогает жителям города, и его популярность растет. В 2023 году услугой воспользовались почти две тысячи раз. Один талон позволяет совершить одну поездку в пределах города вместе с сопровождающим и перевозить технические средства реабилитации. На квартал предусмотрено четыре таких талона.