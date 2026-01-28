В Таганроге началась выдача талонов на бесплатный проезд в социальном такси на первый квартал 2026 года для льготных категорий граждан — участников Великой Отечественной войны, взрослых и детей с ОВЗ. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
По ее словам, социальное такси остается востребованной мерой поддержки и работает в рамках муниципальной программы «Доступная среда».
— Наша задача — чтобы люди с ограниченными возможностями могли без лишних сложностей добираться до больниц, учреждений соцзащиты, культуры и спорта. Мы стараемся сделать получение услуги максимально удобным, — отметила Светлана Камбулова.
В Таганроге выдали первые талоны на социальное такси в 2026 году. Алексей БУЛАТОВ.
Социальное такси в Таганроге уже несколько лет помогает жителям города, и его популярность растет. В 2023 году услугой воспользовались почти две тысячи раз. Один талон позволяет совершить одну поездку в пределах города вместе с сопровождающим и перевозить технические средства реабилитации. На квартал предусмотрено четыре таких талона.
Получить их можно не только в Управлении соцзащиты, но и через общественные организации или социальных работников, обслуживающих людей на дому. На первый квартал 2026 года уже более ста человек получили талоны.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (8634) 477−205.
