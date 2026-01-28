В Самарской области в 2026 году запустят новые электрички

Электропоезда ЭП2ДМ рассчитаны на скорость до 120 км/ч и предназначены для работы на участках с постоянным током. Также анонсирован запуск «Ласточек» по маршруту Самара — Уфа уже 30 апреля 2026 года, а летом новые поезда свяжут Сызрань и Тольятти. В то же время запуск электрички Самара — Казань в ближайшее время не планируется.