В Самарской области в 2026 году запустят новые электрички

В 2026 году пассажирский подвижной состав Самарской области пополнят четыре новых электропоезда серии ЭП2ДМ. Они будут курсировать на популярных маршрутах Самара — Сызрань и Самара — Похвистнево, сообщил в ходе пресс-конференции 27 января начальник Куйбышевской ЖД Вячеслав Дмитриев.
«Сроки и объемы поступления подвижного состава могут быть скорректированы, исходя из экономической ситуации», — отметил Вячеслав Дмитриев.
Электропоезда ЭП2ДМ рассчитаны на скорость до 120 км/ч и предназначены для работы на участках с постоянным током. Также анонсирован запуск «Ласточек» по маршруту Самара — Уфа уже 30 апреля 2026 года, а летом новые поезда свяжут Сызрань и Тольятти. В то же время запуск электрички Самара — Казань в ближайшее время не планируется.