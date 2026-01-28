Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области в 2026 году запустят новые электрички

В Самаре анонсировали поставку четырех новых электропоездов.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году пассажирский подвижной состав Самарской области пополнят четыре новых электропоезда серии ЭП2ДМ. Они будут курсировать на популярных маршрутах Самара — Сызрань и Самара — Похвистнево, сообщил в ходе пресс-конференции 27 января начальник Куйбышевской ЖД Вячеслав Дмитриев.

«Сроки и объемы поступления подвижного состава могут быть скорректированы, исходя из экономической ситуации», — отметил Вячеслав Дмитриев.

Электропоезда ЭП2ДМ рассчитаны на скорость до 120 км/ч и предназначены для работы на участках с постоянным током. Также анонсирован запуск «Ласточек» по маршруту Самара — Уфа уже 30 апреля 2026 года, а летом новые поезда свяжут Сызрань и Тольятти. В то же время запуск электрички Самара — Казань в ближайшее время не планируется.