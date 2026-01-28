Вплавь за здоровьем. Как пенсионеру записаться в бесплатный бассейн

Первые посетители из групп «Сибирского долголетия» уже оценили качество воды и удобство инфраструктуры. Бывший милиционер Владимир Иванович в свои 75 лет даст фору молодым. За долгую жизнь он повидал много бассейнов, но этот хвалит особенно. «Всё отлично! 27 градусов! Я даже ходил, когда 40 градусов мороза было за окном, а здесь было всё равно так же. Отлично себя чувствую, я за посещение проплываю метров семьсот или километр туда и обратно, и это не составляет большого труда», — рассказывает Владимир Иванович.