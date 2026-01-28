Вплавь за здоровьем. Как пенсионеру записаться в бесплатный бассейн

Вместо домашних посиделок — заплыв в современном бассейне. В январе спорткомплекс «Айсберг» в Северном открыл двери для участников проекта «Сибирское долголетие». Теперь пенсионеры могут бесплатно посещать группы здоровья, укреплять иммунитет под присмотром тренеров и общаться с единомышленниками.
Губернатор Михаил Котюков лично проинспектировал новый объект и узнал у первых посетителей, насколько комфортна для них вода и условия тренировок.
Обещание выполнено.
История с запуском групп в «Айсберге» началась ещё в конце прошлого года. Во время декабрьской прямой линии губернатора на телеканале «Енисей» в эфир дозвонилась жительница Красноярска. Женщина посетовала, что бассейн построили отличный, современный, но пенсионерам хотелось бы заниматься там организованно и на льготных условиях. Михаил Котюков пообещал выполнить просьбу.
Спустя месяц глава региона приехал в спорткомплекс, чтобы лично убедиться: система заработала. Губернатор осмотрел чаши бассейна, заглянул в тренажёрный зал и пообщался с новоиспечёнными спортсменами. Увиденным Михаил Котюков остался доволен: комплекс полностью включился в развитие движения.
«Занятия по плаванию для старшего поколения будут проводиться с понедельника по субботу несколько раз в день. Поручил подключить к движению “Сибирское долголетие” и другие муниципальные бассейны Красноярска», — сказал глава региона.
Сам «Айсберг» впечатляет масштабами и продуманностью. Здание трёхэтажное, с просторным подземным уровнем. Здесь есть всё для комфортных тренировок: большая чаша размером 25 на 15 м с шестью дорожками для уверенных пловцов и малая чаша для новичков и детей.
Трибуны вмещают полторы сотни зрителей, а для тех, кто предпочитает «сухопутные» тренировки, оборудованы тренажёрный зал и пространство для йоги. Есть даже свой музей спорта и восстановительный центр с хаммамом и массажным кабинетом.
Научилась дышать под водой.
Первые посетители из групп «Сибирского долголетия» уже оценили качество воды и удобство инфраструктуры. Бывший милиционер Владимир Иванович в свои 75 лет даст фору молодым. За долгую жизнь он повидал много бассейнов, но этот хвалит особенно. «Всё отлично! 27 градусов! Я даже ходил, когда 40 градусов мороза было за окном, а здесь было всё равно так же. Отлично себя чувствую, я за посещение проплываю метров семьсот или километр туда и обратно, и это не составляет большого труда», — рассказывает Владимир Иванович.
Некоторым участникам «Сибирского долголетия» занятия в бассейне помогли преодолеть себя и освоить новые навыки. Ирина Ивановна, пришедшая на занятия всего второй раз, с гордостью отметила свой прогресс. «Первый раз за 67 лет научилась под водой дышать». Раньше страх глубины или неуверенность мешали, а под присмотром опытного инструктора всё получилось само собой.
Галина Ивановна, которая больше 30 лет руководила турагентством, выбрала для себя сеанс в 11.15. Она специально приезжает в Северный из Железнодорожного района. Для неё решающим фактором стала доступность среды и удобство логистики. «Дети узнали, что есть такая программа, помогли зарегистрироваться. Купание на первом этаже, и подниматься не нужно ни по каким лестницам, недалеко от остановки. Для пенсионера это очень важно!» — подчёркивает Галина Ивановна.
Оценила программу и Валентина Николаевна. Она плавает кролем с десяти лет и чувствует себя в воде уверенно. Сейчас её семья живёт далеко, и, чтобы не сидеть в четырёх стенах, женщина присоединилась к проекту. «Я очень рада, что в Красноярске работает такая программа, предлагается так много лекций, встреч, физкультурных мероприятий. Замечательно», — поделилась Валентина Николаевна.
Куратор движения, депутат Законодательного Собрания края Алёна Миронова отмечает огромный спрос на такие виды активности. В «Айсберге» группы уже заполнены на 70%. Всего планируется открыть 22 постоянные группы, в которых смогут заниматься 250 человек.
География долголетия.
Новый комплекс в Северном — далеко не единственная точка на карте «Сибирского долголетия». В 2025 году Красноярск стал экспериментальной площадкой движения, в 2026-м включатся опорные города края: Ачинск, Лесосибирск, Канск, Минусинск, Норильск.
В самом «Айсберге» планы тоже грандиозные. Здесь будут развивать не только плавание для пенсионеров.
«В “Айсберге” планируется проводить уроки физкультуры для школьников. Важно учить детей плавать и уверенно держаться на воде: это вопрос безопасности», — отметил Михаил Котюков.
А с февраля 2026 года здесь стартуют занятия для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, которые смогут посещать бассейн в шаговой доступности от дома. Особые условия предусмотрены для участников специальной военной операции и членов их семей: для них вход в бассейн бесплатный.
Организаторы подчёркивают, что «Сибирское долголетие» — это философия новой жизни на пенсии. Современные бабушки и дедушки кардинально отличаются от предыдущих поколений. Для них выход на заслуженный отдых — не повод запираться дома.
Программа охватывает практически все сферы интересов: от спортивных секций и оздоровительных курсов до тренировок памяти и посещения концертов. Нужно лишь взять телефон, зарегистрироваться и выбрать занятие по душе.
Как попасть в группу.
Главный вопрос, который волнует многих пенсионеров, как записаться на такие занятия. Процедура переведена в цифровой формат, чтобы исключить очереди и бумажную волокиту, но разобраться в ней несложно.
Самый быстрый способ — запись через интернет. Необходимо зайти на портал «Единая карта жителя Красноярского края» (сибирскоедолголетие.рф) или воспользоваться одноимённым мобильным приложением. Там нужно найти раздел «Сибирское долголетие» и пройти авторизацию. После этого открывается доступ к каталогу всех мероприятий, включая занятия в бассейне. В системе можно выбрать удобное время и записаться. В «Айсберге», например, тренировки длятся 45 минут и проходят под руководством профессионального тренера.
Все вопросы о движении, регистрации на портале можно задавать по единому номеру 122. Также в Красноярске открыт Центр «Сибирское долголетие». Он расположен на проспекте Мира, 7а, каб 503, работает по будням с 9.00 до 18.00.