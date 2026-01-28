Комитет Госдумы поддержал проекты по медосвидетельствованию мигрантов

Инициативами, в частности, предусматривается сокращение обязательного срока для прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда для всех иностранных граждан, приехавших в нашу страну на срок более 90 дней, введение обязанности медицинских организаций размещать в единой информационной системе здравоохранения такие медзаключения, а также необходимость направлять их в МВД России.