Глава РКК рассказал, какие виды помощи наиболее востребованы у россиян

«Я могу сказать, что мы видим по социологии, по исследованиям, в первую очередь люди ждут от Российского Красного Креста гуманитарной помощи и поддержки во время чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Почти половина опрошенных сказала, что это вообще ключевое направление организации», — сказал глава Российского Красного Креста.