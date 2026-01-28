Разработка российских физиков улучшит работу ускорителей частиц

Как отмечают ученые, так называемые «закрученные» волны материи сейчас активно изучаются сразу в нескольких разделах физики. Так ученые называют пучки частиц, обладающие особым спиралевидным профилем, который делает их интересным для многих применений в области квантовых вычислений, литографии и при разработке микроскопов. До настоящего времени у физиков не было простого и надежного способа определить то, в какую сторону «закручен» подобный пучок, разогнанный до высоких энергий.