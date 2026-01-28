Новосибирцам объяснили законный способ убрать автохлам с дворов

Жители Новосибирска получили рекомендации, как законно избавиться от заброшенных автомобилей во дворах. Адвокат Микаэль Дубухов советует действовать через официальные органы, чтобы избежать нарушений закона, пишет Readovka.
Сначала следует убедиться, что машина действительно заброшена. Признаками могут быть сильные повреждения, пыль в салоне, отсутствие колес или стекол, а также снятые номера. Важно задокументировать ситуацию: сфотографировать автомобиль и зафиксировать, сколько времени он стоит на месте.
После этого стоит обратиться в местную администрацию, управляющую компанию или ТСЖ. Если автомобиль мешает движению или нарушает правила дорожного движения, необходимо подать жалобу в Госавтоинспекцию. Управляющая компания совместно с автоинспекцией проверяет наличие владельца.
Если собственник не найден или не забирает транспортное средство, администрация может обратиться в суд для признания авто бесхозным и его законного удаления.
Адвокат подчеркнул, что самостоятельно перемещать или утилизировать автомобиль запрещено, такие действия могут повлечь ответственность.