Новосибирцам объяснили законный способ убрать автохлам с дворов

Сначала следует убедиться, что машина действительно заброшена. Признаками могут быть сильные повреждения, пыль в салоне, отсутствие колес или стекол, а также снятые номера. Важно задокументировать ситуацию: сфотографировать автомобиль и зафиксировать, сколько времени он стоит на месте.