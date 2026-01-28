В Красноярске на две недели закроют выделенную полосу на Николаевском мосту

В Красноярске на Николаевском мосту временно отменят выделенную полосу для общественного транспорта. С 8:00 2 февраля до 23:00 16 февраля все водители смогут ею пользоваться при движении в сторону Октябрьского района. Знаки уберут, а камеры перепрограммируют. Об этом рассказали 28 января в департаменте городского хозяйства и транспорта Красноярска.
Это решили сделать, чтобы проверить, может ли повлиять такая мера на постоянные пробки на выезде из микрорайона Тихие Зори. В час пик машины оттуда не могут влиться в плотный поток со стороны Пашенного. Представители местных властей и ГИБДД рассмотрели разные варианты решения проблемы. Компьютерное моделирование показало, что новые светофоры ее не уберут. Это подтолкнуло к проведению эксперимента с перераспределением машин.
В течение 14 дней на выезде из Тихих Зорь будут дежурить экипажи ДПС. Специалисты центра мониторинга дорожного движения проследят за всеми изменениями. Полученные данные покажут, стоит ли отменять выделенную полосу на мосту навсегда или нужно искать другие способы борьбы с дорожными заторами.