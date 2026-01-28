В Красноярске на две недели закроют выделенную полосу на Николаевском мосту

Это решили сделать, чтобы проверить, может ли повлиять такая мера на постоянные пробки на выезде из микрорайона Тихие Зори. В час пик машины оттуда не могут влиться в плотный поток со стороны Пашенного. Представители местных властей и ГИБДД рассмотрели разные варианты решения проблемы. Компьютерное моделирование показало, что новые светофоры ее не уберут. Это подтолкнуло к проведению эксперимента с перераспределением машин.