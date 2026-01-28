Мизулина отвергла методички для уроков о блокаде Ленинграда

В Санкт-Петербурге планируют переработать методические указания для учителей, которые рассказывают школьникам о блокаде Ленинграда. Скандал разгорелся вокруг нескольких формулировок.
В нескольких школах Северной столицы раздали указания с советами, как проводить занятия 27 января о блокаде Ленинграда. Методичку внимательно прочитала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Ей не понравилось, что учителям советовали избегать эмоциональных манипуляций, не принуждать учеников к каким-либо переживаниям, не настаивать на отождествлении себя с жителями или защитниками Ленинграда во время блокады. Также Мизулина выделила советы о том, чтобы не использовать обобщения. Например «все немцы — преступники», «все блокадники — герои».
Екатерина Мизулина посчитала это откровенной реабилитацией нацизма. Глава Лиги безопасного интернета взяла на себя ответственность обратиться в Следственный комитет. Формулировки в методичке для Мизулиной показались «крайне неудачными». Она опубликовала соответствующий пост у себя в Telegram-канале. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад».
Отметим, что пособие создали несколько лет назад в Академии постдипломного педагогического образования (АППО).