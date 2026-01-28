Мизулина отвергла методички для уроков о блокаде Ленинграда

Ей не понравилось, что учителям советовали избегать эмоциональных манипуляций, не принуждать учеников к каким-либо переживаниям, не настаивать на отождествлении себя с жителями или защитниками Ленинграда во время блокады. Также Мизулина выделила советы о том, чтобы не использовать обобщения. Например «все немцы — преступники», «все блокадники — герои».