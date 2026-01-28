Омские власти изучают вопрос о продлении работы детских садов до 20:00

В России обсуждается возможность продления работы детских садов до 20:00. Напомним, в конце прошлого года в ходе совещания с правительством Владимир Путин предложил рассмотреть эту инициативу, подчеркнув, что график работы садов должен учитывать потребности современных родителей.
Эту же идею позже поддержала Наталья Москвитина, заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии. По её мнению, нынешний график работы детских садов не отвечает реалиям: «Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки», — отметила Москвитина.
Эксперт также пояснила, что такие изменения необходимы, так как большинство детских садов закрываются раньше, чем родители успевают освободиться с работы. К тому же дорога до детсада требует времени. Москвитина считает, что неудобный график работы влияет на демографическую ситуацию, поскольку некоторые семьи откладывают рождение второго ребёнка из-за неудобства расписания в дошкольных учреждениях.
Что говорят омичи?
В опросе, который Om1 Омск запустил в своём телеграм-канале, большинство читателей поддержали предложение о продлении работы детских садов до 20:00. Некоторые из них действительно не успевают доехать с работы до детского сада до его закрытия. Вот что они пишут:
«Надо увеличивать время работы. Не успеваешь доехать до садика. У меня до 18:45 из центра на левый не получается. Никак. Воспитатель вечно жалуется».
«Идея хорошая. До 20:00 это много, лучше до 18:00 и дежурная группа до 19:00. Или график должен быть 2/2. Только где столько персонала взять?».
«Да, нужно, хотя бы несколько групп. И доплачивать тем воспитателям, кто будет оставаться до 20:00».
«Тема актуальная. Против только работники детских садов. Что, в принципе, логично. Но вот продавцы, например, работают с утра и до восьми часов вечера, и до десяти. Или у нас только воспитатели люди? Только им отдых нужен?».
Однако нашлись и те, кто не поддержал предложение Общественной палаты. По их мнению, при такой работе детского сада времени на воспитание детей в семье уже не остаётся. Кроме того, омичей интересует, как будет оплачиваться это время для работников дошкольного учреждения.
«Бедные дети до 20:00 в саду, а спать дома ложиться в
«Юридическая нестыковка! Младший персонал за жизнь и здоровье детей не отвечает. В случае температуры или травмы будет искать в столе воспитателя журналы с телефонами родителей? Вызывать скорую? Или оказывать первую помощь?».
«Уйдут последние воспитатели с нянечками при таких раскладах, пожалейте их».
Что обсуждают власти?
В министерстве образования Омской области Om1 Омск сообщили, что на данный момент власти пока лишь изучают потребность в таком нововведении, чтобы понять, насколько актуально продление рабочего дня для детсадов.
В департаменте образования Омска сообщили, что на 1 января 2026 года в системе образования города Омска функционируют 192 образовательных учреждения, предоставляющих программу дошкольного образования. И часть из них работает даже круглосуточно.
«В городе организовано 1 932 группы с различным режимом пребывания, из которых: 43 группы сокращённого дня (10 часов), 1 878 групп полного дня (10,5 — 12 часов) и 12 групп круглосуточного пребывания (24 часа)», — прокомментировали в ведомстве.
Также в департаменте добавили, что в муниципальной системе дошкольного образования города Омска вопрос об изменении режима работы групп в детских садах на данный момент не обсуждался.