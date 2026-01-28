Созданы новые реагенты для добычи стратегического «кислого» газа в Арктике

По словам Мартюшева, без ингибиторов гидраты начинали расти через 4 часа. Аналог увеличил это время до 12 часов, а новый PQ-7 — более чем до 24 часов. «PQ-10 также показал высокую эффективность (23,8 часа), однако для этого ему потребовалась концентрация 0,5% — такая же высокая, как и у стандартного PVCap. В то же время наш первый реагент сохранял максимальную эффективность уже при концентрации 0,1% и позволял системе безопасно охлаждаться до плюс 1,8 градусов», — отметил исследователь, добавив, что преимуществом новых соединений стало также низкое пенообразование.