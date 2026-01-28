Омич Кирилл Поспелов создаёт музыкальные инструменты, которых ещё не видел мир

Мы побывали в студии мультиинструменталиста Кирилла Поспелова, который коллекционирует звуки. Оказалось, что любовь к музыке он дарит и родному городу.
Погружение в творчество.
— У вас в студии множество музыкальных инструментов — гитара, синтезатор и иные. Откуда у вас такая любовь к мультиинструментальности?
— Мои родители тоже музыканты, поэтому увлечение музыкой началось с детства. И первой стала скрипка. Влюбился я в неё, когда увидел по телевизору, как во время концерта симфонического оркестра солировала скрипка. Меня сильно вдохновила эта эмоциональная музыка. И тогда я попросил родителей отдать меня в музыкальную школу. Уже подростком я сам освоил игру на гитаре. А уже с имеющимися знаниями потом освоить новый инструмент было проще простого. Так и понеслось: в школе я попробовал себя в музыкальной группе. Играли рок, даже металл. Но в музыке мне всегда хотелось расширения. А как часто бывает в группах: один не смог, второй не пришёл. Возникали всё время какие-то препятствия. И после поступления в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского я решил сам попробовать писать музыку. Кстати, там же я освоил хоровое пение — было у нас отделение оркестрового и хорового дирижирования. Так вот постепенно опытом и обрастал.
— Наверняка в институте вы нашли много единомышленников. Как на вас повлияло такое профессиональное сообщество?
— В хоре я познакомился с одним товарищем. У него были глубокие познания в классической музыке. Он мне всегда давал что-то послушать, много рассказывал про произведения. И это мне дало большой толчок. И самое главное — я узнал про разные музыкальные объединения того времени. В итоге всё это сильно расширило мой кругозор.
Коллекция звуков.
— Нам известно, что многие из инструментов вы создаёте сами. Для чего?
— Мне интересна была история с модульными синтезаторами. Я увлёкся созданием музыкальных инструментов, потому что не всё, как оказалось, можно купить. И не потому, что нет денег: есть инструменты, которых нет в природе. А порой тебе просто самому интересно что-то создавать. Разные шумовые коробочки, которые издают интересные, странные звуки. И они хорошо вписываются в музыкальные композиции.
— Вы коллекционер звуков?
— Да. Их я применяю потом в саунд-дизайне — это когда отдельные хаотичные звуки составляют в целостную композицию. Они могут быть самыми разными: от уличных до шорохов и скрипов. Это удивительная штука — её применять можно где угодно. В кино, музеях и театрах её часто используют для создания атмосферы. Часто же ведь в музыке бывает так, что настроение создают именно звуки. Они не являются инструментальными и могут быть абсолютно бытовыми. На моей практике, конечно, это больше применяется в музыкальных композициях. Например, ритм может быть собран из пауз удара палкой о железку, падения камня, шуршания листьев и так далее.
— Значит, для театров вы тоже звуки собираете?
— Да. Как-то мы с ребятами из Союза художников проводили аудиопленэр (пленэр — работа художника под открытым небом — ред.) на проекте «Ночь музеев» (0+). Собирали звуки по городу с помощью самодельного «стетоскопа». И эта идея понравилась ребятам из Орска — они меня попросили собрать мелодию из звуков. И вот недавно в похожем формате провели у себя точно такой же перформанс.
Сольный проект.
— У вас есть сольный музыкальный проект Billadonna (Билладонна) (18+). Учитывая то, что ваша музыка наполнена необычными природными звуками, к какому жанру вы её относите?
— Первые композиции больше походили на поиски. Там не было конкретики и понимания — делал всё подряд. Но если смотреть целостно — классно, но про разное. И это нормально — нужно же сформировать своё видение, попробовать себя в разных музыкальных направлениях. Видение вообще всю жизнь как бы формируется. Не бывает так: «Я стал музыкантом или художником, и теперь только вот такие картины рисую». Ты всё равно ищешь, экспериментируешь. Смотришь на других, учишься. Порой даже дети могут тебя научить чему-то новому. У меня есть дочь, мы вместе, бывает, «музыкалим». Она помогает что-то интересное придумывать, песни поёт. Но жанр, в котором я играю, мне сложно определить. И даже иногда я спрашиваю своих знакомых диджеев (диджеинг — искусство соединения разных музыкальных композиций в реальном времени — ред.) и музыкантов об этом. А они в ответ смеются. Кстати, в диджеинг я тоже не так давно погружался, осваивал его.
— А как он пришёл в вашу жизнь?
— Случайно. Когда у нас появилась аудиошкола. Я там преподавал и преподаю. Но это не основная моя история — это классный навык, который даёт возможность для самопрезентации. Но не потащишь же ты компьютер с собой. Для этого есть диджеинг — ты формируешь свой плейлист и презентуешь своё творчество, показываешь людям. Но всё же себя я позиционирую как музыкант-мультиинструменталист. Я и на гитаре, и на мандолине, и на барабане могу поиграть. А эти опыт и знания нужны для того, чтобы общаться с музыкантами-профессионалами на одном языке.
Музыка повсюду.
— Нам известно и про ещё один ваш проект: когда на территории Советского парка были поставлены два музыкальных инструмента — лепестковый барабан тонк-драм и металлофон, и каждый желающий мог сам извлечь из них звуки. Как родилась эта идея?
— Товарищ предложил идею — приобщить к искусству большее количество людей. Стали её развивать. Но хотелось сделать так, чтобы результат люди могли получать сразу. Независимо от знаний и опыта в музыкальной среде. И тогда было решено поставить музыкальные инструменты, которые имеют определённый лад. Таким образом, как ты ни делай — они всегда будут звучать гармонично. Также этот проект располагает к общению, к взаимодействию людей между собой. А ещё такие инструменты помогают расслабиться.
— А что для вас творчество?
— Творчество — это такой процесс, который выражает твоё внутреннее определённое состояние. Какие-то моменты, которые в словах не скажешь. Да и нет желания выражать их в словах. Но поделиться при этом хочется — как бы выпустить из себя. Мне на самом деле и изобразительное искусство тоже нравится. Кстати, в детстве я ходил в художественную школу, но надолго там не задержался. Но сейчас иногда «порисовываю». Для меня это терапия. Ты концентрируешься на холсте, на красках. Писать можно и в тишине. При этом меня это затягивает точно так же, как и музыка. А рисую я разные абстракции. Потом их сканирую, вырезаю, добавляю в видеоряд для своей музыки — получается довольно живо.
— Планируете ли вы воплощать новые проекты?
— Сейчас у меня есть серия историй (16+). Снята с разными музыкантами, диджеями и художниками. Про то, как звук, да и вообще музыка, живёт в жизни каждого творческого человека. Какую часть занимает и что делает. И первый выпуск (16+) уже вышел в моём телеграм-канале (Billadonnamusic).
— Мы знаем, что вы любите путешествовать. Если бы можно было отправиться прямо сейчас, то куда?
— Поехал бы в Японию. Мне нравится открывать для себя новые места.
— Какие бы звуки вы там собрали?
— Kawaii (каваи — с японского языка означает «милый» — ред.), — смеётся Кирилл. — Как музыканту мне интересно познакомиться с богатым культурным наследием этой страны. Думается, есть чему поучиться и что нового почерпнуть для себя.
Материал впервые был опубликован в газете «Ваш Ореол».