Омич Кирилл Поспелов создаёт музыкальные инструменты, которых ещё не видел мир

— Первые композиции больше походили на поиски. Там не было конкретики и понимания — делал всё подряд. Но если смотреть целостно — классно, но про разное. И это нормально — нужно же сформировать своё видение, попробовать себя в разных музыкальных направлениях. Видение вообще всю жизнь как бы формируется. Не бывает так: «Я стал музыкантом или художником, и теперь только вот такие картины рисую». Ты всё равно ищешь, экспериментируешь. Смотришь на других, учишься. Порой даже дети могут тебя научить чему-то новому. У меня есть дочь, мы вместе, бывает, «музыкалим». Она помогает что-то интересное придумывать, песни поёт. Но жанр, в котором я играю, мне сложно определить. И даже иногда я спрашиваю своих знакомых диджеев (диджеинг — искусство соединения разных музыкальных композиций в реальном времени — ред.) и музыкантов об этом. А они в ответ смеются. Кстати, в диджеинг я тоже не так давно погружался, осваивал его.