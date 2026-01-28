Покупал запчасти для машины жены: в Башкирии экс-главу муниципального предприятия осудят за растрату бюджета

Кроме того, по версии следствия, обвиняемый организовал для организации приобретение по завышенной стоимости роторной косилки, после чего получил от продавца часть средств обратно. Также за счет бюджетных денег он купил запасные части для своих личных автомобилей и автомобиля супруги.