Покупал запчасти для машины жены: в Башкирии экс-главу муниципального предприятия осудят за растрату бюджета

В Башкирии прокуратура города Агидель направила в суд уголовное дело против бывшего руководителя МУП «Агидельводоканал», его обвиняют в присвоении и растрате имущества предприятия с использованием своего служебного положения.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в июне 2024 года подсудимый обратился к бывшему подрядчику МУП с просьбой выставить счет на оплату якобы оказанных транспортных услуг на сумму свыше 360 тысяч рублей. Эти деньги, полученные от предприятия, он присвоил себе.
Кроме того, по версии следствия, обвиняемый организовал для организации приобретение по завышенной стоимости роторной косилки, после чего получил от продавца часть средств обратно. Также за счет бюджетных денег он купил запасные части для своих личных автомобилей и автомобиля супруги.
В результате этих действий бюджету был причинен ущерб на сумму более 440 тысяч рублей. Прокуратура уже инициировала взыскание этой суммы в судебном порядке. Обвиняемый свою вину не признал.
Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
