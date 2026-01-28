В Новосибирске затопило подземный паркинг в элитном жилом комплексе

Как сообщают очевидцы в паблике АСТ-54, ситуация на разных этажах критическая. Если на первом подземном уровне вода местами достигла полуметра, то на втором её уровень был значительно выше. «На −2 вода поднялась до уровня груди взрослого человека», — утверждает подписчик сообщества. Причины потопа и точный масштаб ущерба выясняются. Официальной информации от управляющей компании или экстренных служб о причинах и ущербе сегодняшнего затопления в ЖК «La Grande» пока не поступало.