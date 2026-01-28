Ричмонд
В Новосибирске затопило подземный паркинг в элитном жилом комплексе

По словам очевидцев, на минус втором подземном этаже вода поднялась до уровня груди взрослого человека. Инцидент произошёл сегодня утром в ЖК «La Grande».

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске произошло серьёзное затопление подземной парковки. Утром вода хлынула в паркинг жилого комплекса «La Grande», расположенного на улице 1905 года.

Как сообщают очевидцы в паблике АСТ-54, ситуация на разных этажах критическая. Если на первом подземном уровне вода местами достигла полуметра, то на втором её уровень был значительно выше. «На −2 вода поднялась до уровня груди взрослого человека», — утверждает подписчик сообщества. Причины потопа и точный масштаб ущерба выясняются. Официальной информации от управляющей компании или экстренных служб о причинах и ущербе сегодняшнего затопления в ЖК «La Grande» пока не поступало.

Напомним, что это уже третий подобный инцидент в новостройках города за последние дни. 19 января прорывы труб затопили подземные паркинги в двух домах микрорайона «Европейский берег» на улицах Владимира Заровного и Большевистской. Тогда вода в одной из лифтовых шахт поднялась на два метра.