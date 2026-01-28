Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За две недели в Ростовской области заблокировали 101 объявление о продаже лекарств в соцсетях

После праздников в Ростовской области в соцсетях активизировались продавцы препаратов для печени.

Источник: Комсомольская правда

За две недели января сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили и заблокировали 101 объявление о незаконной продаже лекарств в социальных сетях.

Как сообщает ведомство, у нелегальных продавцов появилась своя «сезонность». После новогодних праздников чаще всего предлагали препараты для лечения печени. Таких было 30 объявлений. А еще средства для ингаляций при респираторных заболеваниях. Третье место заняли препараты для повышения потенции.

— Росздравнадзор напоминает об опасности покупки лекарств с рук в социальных сетях, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!