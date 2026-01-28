За две недели в Ростовской области заблокировали 101 объявление о продаже лекарств в соцсетях

За две недели января сотрудники Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили и заблокировали 101 объявление о незаконной продаже лекарств в социальных сетях.
Как сообщает ведомство, у нелегальных продавцов появилась своя «сезонность». После новогодних праздников чаще всего предлагали препараты для лечения печени. Таких было 30 объявлений. А еще средства для ингаляций при респираторных заболеваниях. Третье место заняли препараты для повышения потенции.
— Росздравнадзор напоминает об опасности покупки лекарств с рук в социальных сетях, — сказано в сообщении.
