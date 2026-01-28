Спортсмены из 57 стран. В Казани проведут первую мусульманскую Олимпиаду

На фоне санкций, закрытых дверей и свернутых форматов Казань получает редкий шанс сыграть на опережение. Юношеские Игры ОИС — это тест на зрелость, управленческую и дипломатическую состоятельность. Судя по опыту последних лет, город к этому готов. Юношеские игры стран ОИС в Казани — это гораздо больше, чем просто спортивное соревнование. Это стратегический проект, укрепляющий позиции России в мире, развивающий межцивилизационный диалог и дающий новый импульс отечественной спортивной инфраструктуре. Успех этого начинания зависит от слаженной работы федеральных и региональных властей, но первый и самый важный шаг — получение международного доверия — уже сделан. Казань вновь доказывает, что является надежным мостом между Востоком и Западом, способным воплощать в жизнь самые амбициозные инициативы.