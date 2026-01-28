Омские приставы арестовали шесть авто у телецентра в очередном рейде

Судебные приставы-исполнители совместно с инспекторами ГАИ провели новый рейд с остановкой водителей и проверкой на наличие различного вида долгов, в том числе по административным штрафам за нарушение ПДД. Делали они это на Красном Пути у ООТ «Телецентр».
Внимание сотрудников инспекции в том числе привлек автомобиль Nissan Qashqai 2013 года выпуска, принадлежащий 22-летней омичке. Живет она в ЦАО. В отношении гражданки ранее было возбуждено четыре исполнительных производства по взысканию долгов на общую сумму 166 000 рублей, включая исполнительский сбор. При этом дама заявила, что не знала о существующих долгах и о том, что исполнительные производства ведутся в УФССП. Хотя ее полные данные — фамилия, имя, отчество, дата рождения — регулярно отображаются в банке данных исполнительных производств, уточнила пресс-служба областного управления службы судебных приставов.
Автомобиль омички был арестован, если в течение 10 дней задолженность не будет оплачена, автомобиль передадут на продажу, полученные деньги направят на удовлетворение требований взыскателей.
Другим выявленным в ходе рейда должником, передвигавшимся на машине Hyundai Elantra 2001 года выпуска, оказался 43-летний житель Центрального округа города Омска. У него по трем исполнительным производствам накоплены долги на 61 тыс. рублей. Мужчина, имея непогашенные финансовые обязательства и зная о наличии долгов, долго не производил их оплату, объясняя это отсутствием денег.
Пристав составил акт описи и ареста транспортного средства, оставив автомобиль на ответственное хранение должнику, разъяснив, что в случае неуплаты долга имущество будет изъято и передано для принудительной реализации.
«Всего за время проведения рейда проверку прошли несколько десятков автомобилистов, шесть автомобилей, принадлежавших должникам, подверглись аресту. Один собственник транспортного средства, не желая становиться пешеходом, оплатил задолженность на месте, предоставив сотруднику органа принудительного исполнения квитанцию», — отметили в УФССП.
Как считают в ведомстве, практика показывает, что подобные рейдовые мероприятия являются также эффективной профилактической мерой, побуждающей участников дорожного движения не только ответственнее вести себя на дорогах, но и добросовестно исполнять финансовые обязательства.
Ранее мы писали о довольно циничной акции приставов, когда они проводили такой же рейд в преддверии Нового года, но с участием Деда Мороза. Акция называлась «В Новый год без долгов».