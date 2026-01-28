Омские приставы арестовали шесть авто у телецентра в очередном рейде

Внимание сотрудников инспекции в том числе привлек автомобиль Nissan Qashqai 2013 года выпуска, принадлежащий 22-летней омичке. Живет она в ЦАО. В отношении гражданки ранее было возбуждено четыре исполнительных производства по взысканию долгов на общую сумму 166 000 рублей, включая исполнительский сбор. При этом дама заявила, что не знала о существующих долгах и о том, что исполнительные производства ведутся в УФССП. Хотя ее полные данные — фамилия, имя, отчество, дата рождения — регулярно отображаются в банке данных исполнительных производств, уточнила пресс-служба областного управления службы судебных приставов.