Дополнительные электрички соединят Волгоград и Волжский

Если рейсы окажутся востребованными, они станут постоянными.

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Пробные рейсы городских электричек запустят 31 января между Волгоградом и Волжским.

Из города-спутника электропоезд № 6425/6426 отправится к станции Шпалопропитка в 10:47 и прибудет на конечную в 12:31.

От станции Шпалопропитка состав № 6442/6441 проследует в 18:05 и доставит пассажиров в Волжский в 19:46.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Спартановка, Мамаев Курган, Волгоград-1, Акварель и других», — предупреждают в пресс-службе ПривЖД.

Если рейсы окажутся востребованными, они станут постоянными.

