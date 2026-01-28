Ричмонд
Рейс Нячанг-Иркутск совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя

На борту самолета находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рейс Нячанг-Иркутск совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиакомпании, Boeing 757 приземлился успешно, в штатном режиме.

— На борту самолета находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал, — уточняется в сообщении.

Что стало причиной экстренной посадки — предстоит выяснить экспертам. Из-за непредвиденной посадки возможны корректировки в расписании. Это может вызвать задержки или перенос рейсов. Авиаперевозчик гарантирует, что всем пассажирам будут предоставлены услуги в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами.

