Рейс Нячанг-Иркутск совершил экстренную посадку в аэропорту Ханоя. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиакомпании, Boeing 757 приземлился успешно, в штатном режиме.
— На борту самолета находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал, — уточняется в сообщении.
Что стало причиной экстренной посадки — предстоит выяснить экспертам. Из-за непредвиденной посадки возможны корректировки в расписании. Это может вызвать задержки или перенос рейсов. Авиаперевозчик гарантирует, что всем пассажирам будут предоставлены услуги в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре ищут женщину, которая несколько месяцев назад ушла из дома.