В Самаре на мусорных контейнерах появятся QR-коды

В Самаре в ближайшее время на мусорных площадках могут ввести нововведение. На контейнерах планируют разместить QR-коды для сообщений, об этом сообщили после встречи с руководителем ГЖИ.
Отсканировав код, жители могут оставить жалобу на ненадлежащую уборку, несвоевременный вывоз мусора, информацию о региональном операторе или управляющей компании. Кроме того, на неубранную площадку сможет пожаловаться и водитель мусоровоза.
После подачи жалобы организациям и мусорному оператору предоставят время на устранение нарушений. Если проблемы не будут решены, система направит информацию для принятия дальнейших шагов.