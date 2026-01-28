Россиян предупредили о ловушке при оплате товаров

Для этого активно применяется рассрочка, кредитные карты, BNPL-сервисы, сообщает ИА DEITA.RU.
Программы «оплаты частями» превратились из экзотических опций в стандартные элементы потребительского поведения. Однако за удобством и кажущейся безобидностью скрываются тонкости, способные превратить выгодную сделку в долговую ловушку.
Об этом всех граждан предупредили представители Роскачества. Эксперты заявили о том, что даже если платежи выглядят маленькими, а проценты — ничтожными, речь всё равно идёт о заёмных средствах, и условия их использования могут оказаться не столь прозрачными, как кажется.
Традиционный потребительский кредит — это чёткий график ежемесячных выплат с начислением процентов с первого дня. Рассрочка от банка или МФО часто выглядит как её альтернатива, но на деле это всё тот же кредит, просто проценты по нему платит не покупатель, а продавец, который включает их в конечную цену товара.
При этом рассрочка от самого магазина действительно может быть беспроцентной, но только при условии, что покупатель вносит платежи в срок. Не менее популярны и BNPL-сервисы — они позволяют разделить стоимость на несколько равных частей без процентов, если всё оплачено вовремя, пишет портал PNZ.
При этом в Роскачестве подчеркнули, что никакой способ отсроченной оплаты не делает долг менее реальным. Главное правило — всегда считать полную стоимость займа, внимательно читать мелкий шрифт в договоре и строго соблюдать все сроки. Только тогда отсрочка становится инструментом финансовой гибкости, а не превращается в ловушку со скрытыми переплатами.