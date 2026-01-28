Ростовчане и жители Кубани оказались самыми рассеянными пассажирами в поездах

В 2025 году пассажиры забыли в поездах дальнего следования 6,8 тысяч предметов. Как информирует пресс-служба СКЖД, все они были возвращены владельцам.
— Наибольшее количество вещей было выдано на вокзалах Адлер (1,6 тысяч), Ростов-Главный (более тысячи), Олимпийский парк (881), Анапа (714), Новороссийск (640), — говорится в сообщении.
Чаще всего пассажиры забывали в вагонах сумки и пакеты с вещами, а также головные уборы, очки, зонты, мобильные телефоны, наушники, зарядные устройства. Были и те, кто оставил палки для скандинавской ходьбы, чайный сервиз, ледоруб, аккумуляторную дрель и лазерный уровень.
Напомним, что для розыска забытых вещей пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на официальном сайте ОАО «РЖД». Сотрудники должны будут обработать ее в течение трех дней.
