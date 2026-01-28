Роботизированное производство теплообменников запустили в Новосибирске

В Новосибирске началось производство современных теплообменных аппаратов для систем вентиляции. Новое роботизированное производство позволяет снизить расход тепловой энергии в зданиях до 60%. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности.
Компания «Панова Тех» запустила выпуск пластинчатых рекуператоров с замковым соединением. Это оборудование передает тепло или холод от вытяжного воздуха приточному, повышая энергоэффективность систем вентиляции и кондиционирования.
Общий объем инвестиций в проект составил 144 миллиона рублей. Из этой суммы 107 миллионов рублей компания получила в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности.
Производимые рекуператоры можно использовать не только в жилых и промышленных зданиях, но и в новых сферах. Их планируют применять в системах охлаждения для центров обработки данных, ветрогенераторов, а также в медицинских учреждениях.