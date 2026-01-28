Экс-нападающий омского Авангарда Семён Жеребцов признан банкротом

Семён Жеребцов выступал за омский клуб в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов. После ухода из «Авангарда» он играл за ряд других команд, включая «Ермак», «Нефтяник Альметьевск» и «Рязань». Его последним клубом был украинский «Кременчуг», контракт с которым был расторгнут в 2019 году. Заявление о своём банкротстве хоккеист подал в декабре 2025 года.