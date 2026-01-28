Экс-нападающий омского Авангарда Семён Жеребцов признан банкротом

Арбитражный суд официально признал бывшего нападающего «Авангарда» банкротом по его собственному ходатайству. Об этом сообщается на портале «Электронное правосудие».
Решение было вынесено 27 января. Следующим этапом станет процедура реализации имущества спортсмена для расчёта с кредиторами.
Семён Жеребцов выступал за омский клуб в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов. После ухода из «Авангарда» он играл за ряд других команд, включая «Ермак», «Нефтяник Альметьевск» и «Рязань». Его последним клубом был украинский «Кременчуг», контракт с которым был расторгнут в 2019 году. Заявление о своём банкротстве хоккеист подал в декабре 2025 года.
