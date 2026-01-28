Победительница матча между белоруской Соболенко и украинкой Свитолиной получит 1,5 миллиона долларов

29 ноября в полуфинальном матче Australian Open-2026 (начало в 11.30) встретятся первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и 12-я ракетка из Украины Элина Свитолина — победительница этого противостояния обеспечит себе призовые в размере 1,5 миллиона долларов.
Арина Соболенко в четвертьфинале обыграла дерзкую юниорку Иву Йович из США со счетом 6:3, 6:0, а Элина Свитолина неожиданно легко выбила из турнира третью ракетку американку Коко Гауфф — 6:1, 6:2.
По личным встречам Соболенко ведет у Свитолиной со счетом 5:1. И в предстоящем полуфинале белоруска расценивается как явный фаворит.
Победа и выход в финал обеспечит сильнейшей в этой паре 1,5 миллиона долларов. Тогда как полуфиналист останется с суммой в 875 тысяч. А чемпион получит 2,9 миллиона долларов.
Во втором полуфинале встретятся Елена Рыбакина (Казахстан) — Джессика Пегула (США). Пятая ракетка мира Рыбакина легко обыграла вторую ракетку Игу Свентек — 7:5, 6:1, а шестая ракетка Пегула была сильней четвертой ракетки Аманды Анисимовой (США) — 6:2, 7:6.
