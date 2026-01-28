В Ростове из-за аварии на трубопроводе 12 домов остались без тепла

28 января в Ростове-на-Дону на улице Темерницкой, 45 произошла авария на тепловой сети. На подающем трубопроводе был обнаружен дефект. На место была направлена ремонтная бригада с тремя единицами специальной техники. Об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).