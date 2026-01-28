Ричмонд
В Ростове из-за аварии на трубопроводе 12 домов остались без тепла

На Темерницкой улице в Ростове прорвало трубу, отключены 12 многоэтажек.

Источник: Комсомольская правда

28 января в Ростове-на-Дону на улице Темерницкой, 45 произошла авария на тепловой сети. На подающем трубопроводе был обнаружен дефект. На место была направлена ремонтная бригада с тремя единицами специальной техники. Об этом сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС).

В связи с аварийными работами будет временно прекращена подача горячей воды и отопления в 12 близлежащих многоквартирных домов. Предполагается, что ремонт будет завершен сегодня же.

— В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, не приближайтесь к опасному месту и немедленно сообщить об этом в круглосуточную диспетчерскую службу по телефонам: (863) 234−89−44, (863) 287−01−90, — сказано в сообщении.

