Эпидемиолог заявил новосибирцам об отсутствии угрозы вируса Нипах

По словам специалиста, вирус Нипах известен более 25 лет, не претерпел значительных мутаций и не представляет массовой угрозы для России, так как передача человеку возможна лишь при тесном контакте с инфицированными животными. Новосёлов подчеркнул, что существующие системы санитарно-эпидемиологического контроля на границах минимизируют риск проникновения инфекции в страну, а для сибиряков данный вирус остаётся «далёкой экзотикой». Ранее в СМИ появились сообщения о новых случаях заболевания в Индии, где в отдельных вспышках отмечается высокая летальность.