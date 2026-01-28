Эпидемиолог заявил новосибирцам об отсутствии угрозы вируса Нипах

Эпидемиолог Яков Новосёлов прокомментировал информацию о выявленных в Индии случаях заражения вирусом Нипах, отметив, что эта тропическая инфекция не представляет опасности для жителей Сибири. Об этом он заявил в интервью изданию «АиФ-Новосибирск», пояснив, что распространение вируса сдерживается климатическими условиями и особенностями передачи.
«Эксперт-эпидемиолог Яков Новосёлов рассказал, что вирус тропический, распространяется через летучих мышей и животных, а для Сибири холодные зимы создают естественный барьер», — сообщает издание.
По словам специалиста, вирус Нипах известен более 25 лет, не претерпел значительных мутаций и не представляет массовой угрозы для России, так как передача человеку возможна лишь при тесном контакте с инфицированными животными. Новосёлов подчеркнул, что существующие системы санитарно-эпидемиологического контроля на границах минимизируют риск проникновения инфекции в страну, а для сибиряков данный вирус остаётся «далёкой экзотикой». Ранее в СМИ появились сообщения о новых случаях заболевания в Индии, где в отдельных вспышках отмечается высокая летальность.