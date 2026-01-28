Запустили «Горыныча»: в Карабаше перемерзшие трубы в домах реанимируют с помощью мобильной установки

Без дозаправки машина способна работать до 12 часов. Трубы в домах горожан с ее помощью спасают уже вторые сутки. Уходит несколько часов на то, чтобы сошел иней и потеплели стены. 27 января «Горынычу» удалось отогреть один из подъездов самого выстывшего дома. За ночь согрели второй подъезд.