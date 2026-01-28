Запустили «Горыныча»: в Карабаше перемерзшие трубы в домах реанимируют с помощью мобильной установки

Специалисты «РМК-Поиск» приобрели моторный подогреватель, чтобы вернуть отопление в квартиры карабашцев после аварии.
Подогреватель УМП-400 в обиходе прозвали «Горынычем». Все дело в том, что от установки на базе грузовика тянутся несколько гибких «шей дракона» — рукавов, по которым идет горячий воздух.
— Один рукав спускаем в подвал, второй — в подъезд, а третий — в одну из самых промерзших квартир, — объяснил замдиректора аварийно-спасательного отряда «РМК Поиск» Тимур Гайнуллин. — Горячим воздухом, который на выходе достигает 50 градусов, мы прогреваем стены, что усиливает эффект разогрева внутрипанельных труб для быстрого запуска контуров отопления.
До появления спецмашины заледеневшие трубы отогревали обычными ручными газовыми горелками.
Без дозаправки машина способна работать до 12 часов. Трубы в домах горожан с ее помощью спасают уже вторые сутки. Уходит несколько часов на то, чтобы сошел иней и потеплели стены. 27 января «Горынычу» удалось отогреть один из подъездов самого выстывшего дома. За ночь согрели второй подъезд.
Напомним, авария с отключением отопления в Карабаше произошла утром 21 января. Теплотрассу починили, но за время отключения перемерзли трубы в многоквартирных домах.