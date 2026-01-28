В России продолжается цифровая трансформация, заявил Медведев

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Цифровая трансформация в России продолжается, поэтому система МФЦ так или иначе должна быть состыкована с искусственным интеллектом, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Мы действительно живем в эпоху цифровой трансформации, цифровая трансформация продолжается, поэтому естественно и система МФЦ должна быть так или иначе состыкована с искусственным интеллектом при всех нюансах и понимании того, что, наверное, в полной мере сейчас искусственный интеллект вряд ли заменит эту систему государственных отношений, которая сформирована», — сказал Медведев, выступая на всероссийском форуме МФЦ.
Он отметил, что элементы искусственного интеллекта вполне могут сослужить добрую службу и при оказании госуслуг.