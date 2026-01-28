Иностранцев начнут обследовать на гепатиты В, С и D

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Иностранцев, приезжающих в Россию, в этом году начнут обследовать на гепатиты В, С и D, проект приказа проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, сообщила заместитель директора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Пакскина.
В ходе заседания Комитета по охране здоровья Госдумы она уточнила, что Минздрав РФ подготовил изменения в приказ министерства о медицинском освидетельствовании.
«Мы проект приказа подготовили, проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Роспотребнадзор нам согласовал. То есть мы, по большому счету, на финишной прямой. То есть мы включили как раз медицинское обследование иностранцев на гепатиты В и С, в том числе с дельта-агентом (гепатит D — ред.). Поэтому обследовать иностранцев мы будем с этого же года», — сказала Пакскина.