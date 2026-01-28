Роботы-курьеры появятся на улицах Екатеринбурга

«Этим летом в Екатеринбурге появятся робокурьеры по доставке еды и пр. Не беремся судить, хорошо это или плохо. Мера может как разгрузить улицы от доставщиков на электровелосипедах, так и еще больше повысить их загруженность: пешеходам придется уворачиваться от самокатов, велосипедов, доставщиков-гуманоидов и роботов», — говорится в посте.