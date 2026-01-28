Роботы-курьеры появятся на улицах Екатеринбурга

Об этом сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
«Этим летом в Екатеринбурге появятся робокурьеры по доставке еды и пр. Не беремся судить, хорошо это или плохо. Мера может как разгрузить улицы от доставщиков на электровелосипедах, так и еще больше повысить их загруженность: пешеходам придется уворачиваться от самокатов, велосипедов, доставщиков-гуманоидов и роботов», — говорится в посте.
Ранее с запросом об ограничениях на работу сервисов кикшеринга в администрацию Екатеринбурга неоднократно обращались представители ГАИ, депутаты регионального заксобрания и горожане. Однако глава Екатеринбурга Алексей Орлов отвергал эти инициативы.
Градоначальник ссылался на соглашение, заключенное с сервисами кикшеринга. Несмотря на его наличие, самокатчики регулярно сбивали пешеходов, в том числе детей и пожилых людей. Зафиксировано и несколько смертельных случаев в ДТП с электросамокатами.
В конце ноября губернатор Свердловской области Денис Паслер высказался за ограничение движения электросамокатов в центре города: на набережной Исети, улице Вайнера и других оживленных участках.