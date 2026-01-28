Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий

«Очевидно, что и во время всяких сложностей, а тем более во время драматических событий, таких, как происходили, да и сейчас происходят — в Курской области, в Белгородской области, в ряде других территорий — сотрудники МФЦ просто пришли на помощь людям и выступали как добровольцы. Низкий им за это поклон», — сказал Медведев на Всероссийском форуме МФЦ 2026.