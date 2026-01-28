Ричмонд
Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий

Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ в приграничье за помощь людям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил сотрудников МФЦ приграничных территорий России, которые пришли на помощь людям даже во время сложных, драматических событий.

«Очевидно, что и во время всяких сложностей, а тем более во время драматических событий, таких, как происходили, да и сейчас происходят — в Курской области, в Белгородской области, в ряде других территорий — сотрудники МФЦ просто пришли на помощь людям и выступали как добровольцы. Низкий им за это поклон», — сказал Медведев на Всероссийском форуме МФЦ 2026.

Он подчеркнул, что это было очень важно для граждан.

«Чтобы люди даже в условиях, когда пришла большая беда, все-таки могли так или иначе зафиксировать определенные юридические факты и добиться определенных юридических последствий от государства», — пояснил Медведев.

