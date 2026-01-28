Аюпова сделала назидание Казанскому цирку: учет мнений зрителей едва ведется

Однако собираются оценки визитов посетителями, констатировала министр культуры Татарстана, нередко несистемно. Недостаточно, отметила министр, мнением зрителей интересуются театрально-зрелищные учреждения. Концертные организации провели опросы с эффективностью лишь 52%, театры — 30%. Меньше всего опросами удовлетворенности своих зрителей занимался Казанский цирк, к концу года подойдя с цифрой всего в 7%.