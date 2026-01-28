Ричмонд
В системе госуслуг просто разобраться, отметил Медведев

Медведев: система госуслуг дружелюбная и удобная, разобраться в ней просто.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал систему госуслуг дружелюбной и удобной, отметив, что разобраться в ней просто.

«Система в целом вполне удобная и дружелюбная. Ее за эти годы отладили, поэтому, как мне представляется, разобраться в ней несложно. И это самый главный, может быть, результат, которого удалось добиться», — сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума МФЦ в Москве.

Он добавил, что при этом граждане должны иметь возможность получать госуслуги лично, а не только онлайн.

