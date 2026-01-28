Черного дрозда поймали в объектив в парке Монрепо

В парке Монрепо поймали в объектив черного дрозда, который все чаще стал оставаться на зимовку в Ленобласти и Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков. Интересно, что подобный окрас имеют исключительно самцы, но и неприметным самкам есть чем удивить, например, голубым цветом яиц.
— Во второй половине января эти пернатые начали петь, украшая своей приятной флейтовой трелью парки, скверы и дворы двух соседних регионов. Черного дрозда принято считать одним из лучших певцов: по мнению многих, своим искусством он превосходит самого соловья. А еще он обладает способностью имитировать голоса. Известен случай, когда эта птица изображала сирену скорой помощи и звонок мобильного телефона, — рассказал Глазков.
Напомним, большая часть дроздов улетела переждать холода в Западную Европу. Но некоторые все-таки предпочли остаться в Ленобласти и Петербурге, радуя собой прохожих. А когда наступят весенние праздники, то в гнездах самок появится от трех до семи голубоватых с крапинками яиц.