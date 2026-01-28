Черного дрозда поймали в объектив в парке Монрепо

В парке Монрепо поймали в объектив черного дрозда, который все чаще стал оставаться на зимовку в Ленобласти и Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщил биолог Павел Глазков. Интересно, что подобный окрас имеют исключительно самцы, но и неприметным самкам есть чем удивить, например, голубым цветом яиц.