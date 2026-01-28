В Омской области нашли очаг смертельной инфекции

В Омской области найден новый очаг бешенства, которое смертельно опасно для человека. Животное заболело в деревне Нива Омского района. В этом населенном пункте ввели карантин до 30 марта 2026 года, чтобы не допустить распространения инфекции. Информацию об этом опубликовало Главное управление ветеринарии региона.