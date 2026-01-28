В Воронеже в январские морозы проводят обновление асфальта

Работы ведут ночью, чтобы избежать пробок в светлое время суток. Ремонт проводят на тех улицах, на которые пожаловались местные жители и выявленные в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками управ. В Центральном районе в течение текущей недели планируется заделать дыры на улицах Фридриха Энгельса, Ленина, Орджоникидзе, Феоктистова и Мира.