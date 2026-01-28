Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске расселят и снесут три аварийных дома на улице Никитина

Проект предполагает расселение домов № 99, 101 и 103.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Новосибирска планируют расселить и снести три аварийных многоквартирных дома. На их месте построят новые жилые высотки, а право на застройку продадут на торгах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о комплексном развитии территории на улице Никитина площадью 0,64 гектара. Проект предполагает расселение домов № 99, 101 и 103, которые признаны аварийными и подлежат сносу.

Это позволит улучшить жилищные условия 36 семей. Расселение проведут за счет средств застройщика, который победит в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Новое строительство будет вестись в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. Жилой фонд обеспечат существующей инфраструктурой и благоустроят прилегающую территорию.

Торги на право заключения договора планируют провести в первом квартале 2026 года.