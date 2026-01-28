В Новосибирске расселят и снесут три аварийных дома на улице Никитина

В Октябрьском районе Новосибирска планируют расселить и снести три аварийных многоквартирных дома. На их месте построят новые жилые высотки, а право на застройку продадут на торгах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Речь идет о комплексном развитии территории на улице Никитина площадью 0,64 гектара. Проект предполагает расселение домов № 99, 101 и 103, которые признаны аварийными и подлежат сносу.
Это позволит улучшить жилищные условия 36 семей. Расселение проведут за счет средств застройщика, который победит в торгах на право заключения договора о комплексном развитии территории.
Новое строительство будет вестись в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. Жилой фонд обеспечат существующей инфраструктурой и благоустроят прилегающую территорию.
Торги на право заключения договора планируют провести в первом квартале 2026 года.